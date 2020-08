NEWS CORP : creuse ses pertes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe de presse et d'édition News Corp a dévoilé des pertes. Propriétaire entre autres du Wall Street Journal et du Times britannique, la société a enregistré au quatrième trimestre, clos fin juin, une perte nette de 401 millions de dollars, soit 67 cents par action, à comparer avec une perte de 42 millions de dollars de dollars (soit 9 cents par action) un an plus tôt. Ses comptes comprennent des charges pour dépréciation de 292 millions de dollars.Pénalisé par le Covid-19, le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 22% à 1,92 milliard de dollars, contre une prévision de marché de 1,86 milliard.