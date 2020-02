NEWS CORP. voit ses résultats dégringoler au second trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

News Corp a publié un résultat net au second trimestre (clôturé le 31 décembre) de son exercice 2020 en baisse de 13,4% à 103 millions de dollars, soit 0,14 dollar par action (conforme au consensus), contre 119 millions de dollars, ou 0,16 dollars par action, à la même période l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) ajusté ressort stable à 0,18 dollars. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 5,7% à 2,48 milliards de dollars, alors que le consensus attendait 2,52 milliards de dollars. Le géant des médias a notamment souffert d'effets de changes négatifs sur le dollar australien.Dans une optique de simplification de son activité, News Corp. vient de céder la plateforme de publicité en ligne Unruly à Tremor International Ltd, pour un prix inférieur à celui de son acquisition il y a cinq an. Le groupe est également en négociation pour vendre News America Marketing.