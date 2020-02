News Corp : BPA un peu meilleur que prévu au 2e trimestre

07/02/2020 | 10:29

News Corp a publié jeudi soir un BPA en baisse à 14 cents par action au titre de son deuxième trimestre comptable, contre un BPA de 16 cents un an auparavant. En données ajustées, le BPA s'est établi à 18 cents, soit un cent de plus que le consensus.



Le groupe de médias a vu son EBITDA des segments baisser de 4% à 355 millions de dollars, pour des revenus en recul de 6% à 2,48 milliards, du fait notamment de variations de changes et d'une base de comparaison défavorable en édition de livres.



Il met aussi en avant de moindres revenus d'abonnements chez Foxtel, une baisse des recettes de publicités imprimées dans les services nouvelles et informations, ainsi que des pressions persistantes chez REA Group liées aux difficultés du marché du logement australien.



