News : Harry et Meghan accentuent leur riposte face à la presse tabloïd

Données financières (USD) CA 2020 9 963 M EBIT 2020 524 M Résultat net 2020 249 M Trésorerie 2020 579 M Rendement 2020 1,40% PER 2020 32,9x PER 2021 25,2x VE / CA2020 0,76x VE / CA2021 0,69x Capitalisation 8 109 M Graphique NEWS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NEWS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 14,72 $ Dernier Cours de Cloture 13,69 $ Ecart / Objectif Haut 31,5% Ecart / Objectif Moyen 7,55% Ecart / Objectif Bas -12,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Robert James Thomson Chief Executive Officer & Director Lachlan Keith Murdoch Co-Chairman Keith Rupert Murdoch Executive Co-Chairman Susan Lee Panuccio Chief Financial Officer Marc Frons Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NEWS CORPORATION 20.62% 8 264 INFORMA PLC 27.29% 13 117 AXEL SPRINGER 27.18% 7 447 PEARSON PLC -24.25% 7 069 SCHIBSTED 16.25% 6 798 CHINA LITERATURE LIMITED -27.13% 3 450