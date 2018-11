NEXANS : Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours de 32 à 37 euros sur Nexans, et réitère sa recommandation Achat. Un nouveau comité exécutif composé de 11 membres autour du directeur général a vu le jour. Avec sa structure simplifiée, le principal organe de gouvernance du groupe, remplace le "management board" et le "management council" actuels. "Nous constatons que le nouveau comité exécutif crée un contrôle renforcé et une plus grande responsabilité dans la poursuite de la nouvelle feuille de route stratégique du groupe", précise le broker.