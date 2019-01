Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF maintient son opinion Neutre sur Nexans et abaisse son objectif de cours de 30 à 27 euros. Avec un nouveau management et une équipe de direction profondément modifiée, "le groupe aborde une nouvelle étape avec la mise en oeuvre de son plan stratégique et des objectifs d'ici à 2021", souligne le bureau d'analyses. Par ailleurs, celui-ci précise ajuster son objectif de cours, du fait de la restructuration en cours.