CIGRÉ 2018 : Nexans présente ses solutions dernier cri de câblage HT pour les réseaux sous-marins et terrestres de transport d’électricité

Le Groupe expose sa gamme complète de systèmes et solutions de câblage destinés aux réseaux de transport, notamment ses solutions haute tension en courant alternatif (CA) ou en courant continu (CC) pour des applications en mer ou à terre, ses systèmes supraconducteurs et ses services de recyclage de câbles.

Paris La Défense, le 24 août 2018 - L'accroissement constant des besoins mondiaux de transport d'énergie nécessite une nouvelle génération de réseaux électriques toujours plus performants et efficaces. Depuis près d'un siècle, le CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) rassemble des experts du secteur afin de favoriser le partage de connaissances en vue d'améliorer les réseaux électriques d'aujourd'hui et de demain. A l'occasion de la Session 2018 du CIGRÉ, Nexans présente ses systèmes de câblage clé en main ainsi que les dernières avancées en matière de R&D dans le cadre des différents Comités d'Etudes et Groupes de Travail auxquels le Groupe participe.

Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, Nexans est en effet membre actif du Comité Technique (CT), des Comités d'Etudes (CE) et des Groupes de Travail (GT) du CIGRÉ, apportant son expertise dans le domaine des câbles isolés. Cette année, des experts renommés du Groupe donnent des présentations techniques portant sur l'avenir des réseaux, en mettant l'accent sur les pertes dans l'armure des câbles sous-marins tripolaires et sur les interférences électromagnétiques dans les circuits parallèles de câbles haute tension (HT) en courant continu. En outre, Nexans organise un séminaire privé pour y dévoiler ses dernières innovations en matière de transport HT.

Partenaire clé en main de projets énergétiques de toute envergure et complexité, Nexans expose son offre complète de produits et services pour les réseaux terrestres et sous-marins de transport d'électricité, notamment ses innovantes solutions haute tension en courant continu ou en courant alternatif, ainsi que les services et accessoires HT associés. Aux côtés des systèmes de câbles pour lignes aériennes et terrestres, le Groupe présente également ses solutions de câbles sous-marins, notamment des interconnexions, des câbles intra-champ jusqu'à 66 kV, des câbles d'exportation pour les parcs éoliens offshore et flottants, de même que des liaisons pour les installations pétrolières et gazières.

Par ailleurs, les visiteurs du CIGRE pourront en savoir plus sur Nexans Aurora, le nouveau navire câblier du Groupe, doté d'une plate-forme d'enroulement d'une capacité de 10 000 tonnes. Nexans Aurora jouera un rôle vital dans l'installation des câbles sous-marins haute tension du Groupe qui amélioreront l'apport en énergie dans le monde, en aidant notamment à connecter les parcs éoliens offshore au réseau, en soutenant l'électrification des installations pétrolières offshore et en créant des interconnexions entre les pays.

Nexans met également en évidence son expertise dans le domaine des systèmes supraconducteurs, en présentant ses solutions de câbles supraconducteurs pour le réseau MT et HT ainsi qu'un échantillon de câble CC de 320 kV. Ce dernier est le premier système de câbles supraconducteurs haute tension au monde capable de fonctionner en courant continu. Le système a été conçu au sein du projet Démo 5 mené par Nexans dans le cadre du programme Best Paths financé par la Commission européenne. Le Groupe a fabriqué les composants du prototype, qui est actuellement en cours d'installation dans le laboratoire HT de Nexans à Hanovre en Allemagne. Les premiers essais du prototype sont prévus plus tard cette année.

Enfin, les visiteurs du CIGRÉ 2018 auront l'opportunité d'en savoir plus sur les services de recyclage Nexans, permettant aux clients du Groupe de valoriser leurs déchets de câbles tout en réduisant leur impact sur l'environnement.

CIGRÉ 2018

Paris, France - Palais des Congrès

Stand 265