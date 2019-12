ENTRETIEN : Nexans devra impérativement accélérer sa montée en valeur en 2020 -- DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La tension est sensiblement retombée chez Nexans. Après une année 2018 marquée par deux avertissements sur résultats et le lancement d'un nouveau plan stratégique, "Nexans in Motion", l'action du fabricant de câbles a rebondi de près de 50% depuis le début janvier.

Dans un entretien accordé à l'agence Agefi-Dow Jones, le directeur général du groupe et architecte de ce plan, Christopher Guérin, explique que Nexans suit sa feuille de route comme promis au marché. Le dirigeant indique également cibler, en 2020, une accélération de la montée en valeur et se félicite du regain d'intérêt des investisseurs américains à l'égard de la société.

Le plan 2018-2021 lancé l'an dernier se déroule-t-il conformément à vos attentes?

Christopher Guérin: "A ce stade, nous sommes parfaitement en ligne avec l'exécution ce plan sur la totalité de nos indicateurs. Nous avions fixé trois objectifs : faire passer l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 325 millions d'euros en 2018 à 500 millions d'euros en 2021, atteindre un ROCE (retour sur les capitaux employés) de 15,5% à la même échéance, et générer un flux de trésorerie libre de plus de 200 millions d'euros. Ce plan repose avant tout sur la résolution de nos problèmes internes et ne comporte pas d'objectif de croissance organique. Pour réaliser ces objectifs, nous sommes notamment en train de redresser environ la moitié de nos activités dont la rentabilité est insuffisante via notre méthode de transformation SHIFT, qui doit nous permettre d'être plus profitable à chiffre d'affaires constant. Nous séparons donc le bon cholestérol du mauvais cholestérol dans notre portefeuille, ce qui doit ajouter 100 millions d'euros d'Ebitda d'ici à 2021. Compte tenu du déroulement du plan, nous avons resserré en juillet notre objectif d'Ebitda pour 2019, avec une fourchette de 360 à 390 millions d'euros, contre 350 à 390 millions auparavant".

La méthode SHIFT est essentielle à la réussite de votre plan. Sur quoi repose-t-elle?

C.G: "Cette méthode repose sur 25 leviers de transformation appliqués à des entités opérationnelles dégageant au moins 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Seules les actions sur les frais fixes sont exclues de ce programme. Les mesures prises dans le cadre de SHIFT concernent notamment la politique de prix, la gestion commerciale, l'innovation, la simplification du fonctionnement des usines, la réduction des coûts de production ou encore le pilotage de la trésorerie sur les flux de produits. Une soixantaine de spécialistes épaulent les équipes locales pour mettre en oeuvre cette méthode maison".

Pouvez-vous tirer un premier bilan des principales transformations liées au lancement du plan ?

C.G: "A titre d'exemple, nous avons redressé l'activité au Brésil, qui était en perte depuis cinq ans. En réformant les méthodes de travail et en réévaluant le portefeuille d'activités, nous avons réussi à dégager un bénéfice pour ce pays au deuxième trimestre, cela en l'espace de neuf mois. Dans la division Bâtiment et Territoires, nous avons réduit fortement les pertes des activités destructrices de valeur".

Quelles activités comptez-vous développer dans le cadre du plan ?

C.G: "D'ici 2021, les initiatives stratégiques devront contribuer à hauteur de 55 millions d'euros à l'amélioration de l'Ebitda. Ces initiatives ciblent un nombre restreint d'activités, dont la croissance organique doit se situer entre 6% et 8% par an. Nous pouvons déterminer que la haute tension sous-marine a vocation à représenter environ la moitié de cette contribution de 55 millions d'euros car notre carnet de commandes sur cette activité nous donne une visibilité sur deux à trois ans. Grâce aux nombreux contrats récemment remportés dans la haute tension sous-marine, nous avons déjà sécurisé le carnet de commandes jusqu'à la fin 2021 et commençons à préparer celui de 2022. Nous avions notamment pour objectif de gagner deux contrat majeurs: le projet du parc éolien offshore Seagreen en Ecosse, remporté en novembre, ainsi qu'un autre projet en Europe, où le client annoncera prochainement que nous avons obtenu un lot. L'autre moitié de ces initiatives se concentre sur l'aéronautique, une partie de la division télécoms, notamment dans la fibre optique, et, dans une moindre mesure la robotique".

Quel rôle spécifique l'année 2020 jouera-t-elle dans l'exécution de votre plan ?

C.G: "Cette année, le groupe a produit un effort intense visant à se transformer. En 2020, Nexans doit absolument accélérer sa montée dans la chaîne de valeur, en ciblant le marché des services qui pèse environ 120 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Dans cette optique, nous convertissons actuellement une partie de nos équipes techniques afin qu'elles puissent commercialiser des services et des solutions aux clients pour vendre du câble intelligent. Cela consiste par exemple à intégrer de l'internet des objets dans nos câbles, à géolocaliser nos tourets pour les récupérer plus facilement, ou à proposer de 'l'engineering' [ingénierie, NDLR] à nos clients pour réduire leurs coûts. Au-delà des chiffres, cette migration sera particulièrement critique en 2020. Nous allons rompre avec la pure obsession du volume, travailler la valeur intrinsèque de notre offre et mettre de l'intelligence dans nos câbles et nos systèmes".

Votre plan de restructurations en Europe prévoit 643 suppressions de postes nettes. Quand portera-t-il ses effets financiers ?

C.G: "Ce plan validé au début de l'été est enclenché. Il concerne les câbles terrestres à haute tension mais également le siège social où 120 postes et deux niveaux hiérarchiques seront supprimés au sein de l'encadrement. Les bénéfices de ce plan s'étaleront entre maintenant et la fin 2020".

Prévoyez-vous des cessions ou des acquisitions à court terme ?

C.G: "Nous nous concentrons sur notre transformation et l'amélioration de la résilience du groupe. Les évolutions de périmètre seront mises à l'agenda après 2020, lorsque le plan stratégique aura été mené à bien. Nous restons cependant ouvert à toute opportunité".

Quels retours avez-vous reçu de la part des investisseurs après les premières étapes de votre plan ?

C.G: "Les investisseurs américains, qui sont sortis de Nexans après 2012 alors qu'ils représentaient jusqu'à 30% du capital en 2008, manifestent à nouveau un fort intérêt à notre égard. Nous reçevons de nombreuses questions de fonds américains à New York, Chicago et San Francisco. Ce qui est pour nous un marqueur de confiance et montre que notre ambition industrielle est comprise et soutenue. Par ailleurs, les investisseurs apprécient que nous ne soyons pas exposés à la chute des prix de la fibre optique -- Nexans ne produisant pas sa propre fibre contrairement à ses concurrents - ni au Brexit : nous ne disposons d'aucune présence industrielle au Royaume-Uni. Ils soutiennent notre mouvement sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones et Yves-Marc Le Réour, L'Agefi

