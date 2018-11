ENTRETIEN : Nexans veut s'affranchir de la conjoncture pour redresser ses activités - DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--En annonçant mercredi la signature d'un contrat de 50 millions d'euros avec Red Electrica de Espana pour la fabrication et la pose d'un câble sous-marin entre Minorque et Majorque, Nexans a engrangé une nouvelle commande dans un secteur où il veut accélérer pour sortir de l'ornière. Le fabricant de câbles est sous pression, comme l'attestent son avertissement sur résultats et le plan de redressement 2019-2021 annoncés le 9 novembre dernier.

"Au quatrième trimestre, nous aurons capté 400 millions d'euros de contrats dans la haute-tension sous-marine, ce qui portera notre carnet de commandes à plus de 1,1 milliard d'euros en 2018", indique Christopher Guérin, directeur général de Nexans, dans un entretien au quotidien L'Agefi et à l'agence Agefi-Dow Jones. Cette activité est en effet au cœur de son projet de transformation. "La génération de croissance du plan précédent portait sur toutes les activités. Les objectifs du plan actuel reposent pour moitié sur les câbles sous-marins et nous disposons déjà du carnet de commandes pour les réaliser", confirme le dirigeant, qui estime que 2019 sera une très grosse année de commandes pour cette activité.

La génération de cash flow concentrée sur 2021

Le plan 2019-2021 doit permettre à Nexans de gagner 175 millions d'Ebitda et 7 points de rentabilité des capitaux employés (ROCE) à 15,5% entre 2018 et 2021, et de cumuler plus de 200 millions d'euros de flux de trésorerie disponible entre 2019 et 2021, contre un flux négatif de 190 millions entre 2016 et 2018. Nexans prévoit d'afficher une position de trésorerie neutre au cours des deux premières années, ce qui signifie que les 200 millions seront enregistrés en 2021.

"Nous visons une croissance annuelle organique moyenne de 8% sur la partie haute tension sous-marine pour la durée du plan", précise Christopher Guérin, qui sort d'une période de réunions avec des investisseurs et rencontre actuellement les banques. La direction a fixé un objectif de 3% pour l'ensemble du groupe et de 6% pour les activités en croissance rentable. Celles-ci, outre les câbles sous-marins, concernent notamment l'industrie -- via le développement de la robotique -- et les télécoms.

Le groupe ne prévoit désormais plus de génération de croissance sur l'ensemble de ses activités : les stress tests lancés en juillet dernier ont révélé qu'environ la moitié d'entre elles ne dégageaient pas suffisamment de rendement, certaines affichant des rendements négatifs ("value burners"). Les activités non performantes devront simplement stabiliser leurs revenus, contrairement au plan Paced for Growth 2018-2022, annoncé en décembre 2017 et donc remplacé ce mois-ci.

Christopher Guérin n'a pas souhaité détailler les "values burners", en mentionnant tout de même la haute tension terrestre et la filiale brésilienne, principalement liée au pôle bâtiment et territoires (infrastructures de transport, de distribution d'électricité, etc.). Soumises au programme Shift, qui a permis à Nexans de redresser ses activités européennes entre 2015 et 2017, ces activités ont pour priorité de restaurer leur rentabilité opérationnelle : "Nous comptons rapprocher au plus vite les 'value burners' du ROCE actuel du groupe dans son ensemble", à savoir 8,5%, explique le directeur général. Elles devront avoir réduit leur BFR opérationnel de 190 millions d'euros d'ici à 2021.

A iso-périmètre

Le plan de Nexans, qui comprend également un plan de réduction des coûts de 210 millions d'euros, ne devrait pas donner lieu à des cessions. "A quoi bon brader des activités qui génèrent beaucoup de pertes alors que nous pouvons établir un diagnostic puis mener nous-mêmes leur redressement ? Notre pôle télécoms en Europe est un cas d'école : il affichait un ROCE négatif de 5% en 2014 et faisait partie des 'value burner'. Signe de son potentiel, plusieurs fonds avaient manifesté des marques d'intérêt pour cet actif. Mais après avoir appliqué notre programme Shift, nous avons pu faire repasser son ROCE dans le vert à 17% au bout d'un an et il atteint aujourd'hui 40%>>, raconte Christopher Guérin.

De la même manière, Nexans a remisé ses ambitions de croissance externe, alors que son patron déclarait encore en juillet que le groupe "recherchait activement des acquisitions". "Notre modèle de transformation repose sur la maîtrise des coûts, la génération de cash et la pleine implication du management. Nous nous concentrons sur notre transformation avant de faire de la croissance externe et être en mesure d'intégrer une société et de dégager les synergies", explique-t-il aujourd'hui. Une acquisition ne sera probablement pas à l'agenda avant un an.

Devenir un intégrateur

Prysmian est monté d'un cran en décembre 2017 en arrachant l'américain General Cable notamment à la barbe de Nexans. Cette initiative a mis en lumière l'effet d'échelle que devrait provoquer cette transaction pour son concurrent italien. Mais Christopher Guérin estime que c'est une erreur de mettre l'accent sur la pure croissance, alors que les investisseurs montrent des signes d'inquiétude sur le ralentissement économique. "L'industrie du câble traverse une phase que l'automobile a vécue: l'intégration des fournisseurs et le passage au travail en plates-formes afin de livrer des modules et des sous-ensembles", explique Christopher Guérin. A l'annonce de son plan début novembre, Nexans a d'ailleurs souligné sa volonté de devenir un fournisseur de services et de monter dans la chaîne de valeur du secteur, à l'image du partenariat signé avec Total en septembre. Le groupe souhaite nouer d'autres partenariats.

"Des signes de récession se manifestent dans de nombreux pays. Mais nous avons envoyé un signal plutôt rassurant aux investisseurs: notre transformation repose pour l'essentiel sur un travail interne", rappelle-t-il. Le message a plutôt été bien reçu par le marché depuis quelques semaines : après une dégringolade de 18% dans les deux jours qui ont suivi l'avertissement, à 22,06 euros, l'action Nexans a récupéré depuis la majeure partie de ses pertes, évoluant ce vendredi à 26,30 euros, contre 26,80 euros le 8 novembre à la clôture.

-Antoine Landrot, L'Agefi et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire