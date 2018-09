Innotrans 2018 : les câbles Ethernet Nexans FLAMEX® relèvent le défi de la bande passante pour le matériel roulant ferroviaire

Les câbles Ethernet Nexans FLAMEX ® , exposés à Innotrans 2018, sont calibrés jusqu'à la catégorie 7A (CAT 7A) afin d'assurer des débits de transmission jusqu'à 10 Gigabit par seconde (Gbit/s).

La nouvelle génération de câbles de données destinés au marché ferroviaire va permettre de répondre à la demande croissante de bande passante embarquée et d'améliorer la sécurité et la fiabilité du matériel roulant ainsi que le confort des voyageurs.

Paris La Défense, le 18 septembre 2018 - Les câbles Ethernet sont un élément vital à bord du matériel roulant ferroviaire, assurant des connexions de données efficaces pour divers équipements de contrôle-commande, de sécurité, de protection des voyageurs et de divertissement, y compris la vidéosurveillance, l'aide à la conduite, le diagnostic, le suivi des performances et de la consommation d'énergie. A l'occasion d'Innotrans 2018, Nexans présente sa nouvelle gamme de câbles FLAMEX® pour les catégories 6A, 7 et 7A, conçue pour répondre à la demande accrue de bande passante sur le matériel roulant, en particulier sur le segment voyageurs.

Traditionnellement, le câblage embarqué intègre les câbles de type Ethernet CAT 5, de différentes sections suivant les spécifications de chaque fabricant de matériel roulant. Cependant, les opérateurs ferroviaires sont aujourd'hui confrontés à une augmentation du trafic de données à bord, résultant de l'extension des réseaux WIFI ainsi que des technologies interactives employées pour la réservation des billets, des systèmes intelligents d'affichage de porte, des écrans haute définition d'information voyageurs ou le suivi des bagages. En outre, les attentes des voyageurs en matière de téléphonie mobile et d'accès Internet dans les rames, ou encore de divertissement et de multimédia, soumettent les compagnies à un surcroît de pression en termes de service client. Face à cette tendance, des câbles FLAMEX® CAT 6A à 7A plus performants sont introduits sur le marché ferroviaire en vue d'améliorer le confort des voyageurs.

Sur les nouvelles plates-formes, le bus de transmission des données est principalement constitué de câbles Ethernet CAT 7 tandis que les câbles des réseaux locaux à l'intérieur des voitures sont des quartes Ethernet CAT 5, plus rapides à installer, plus légères et plus flexibles. Afin d'accompagner ses clients fabricants de matériel roulant dans cette transition, Nexans propose la dernière génération en date de câbles FLAMEX® CAT 7A aux côtés des câbles CAT 5 classiques. Alors que le débit des câbles Ethernet CAT 5 est limité à 1 Gbit/s, les câbles Nexans FLAMEX® CAT 7 pour le matériel roulant peuvent atteindre 10 Gbit/s, faisant franchir un tout nouveau palier à l'expérience client.

Les câbles Nexans FLAMEX® sont conformes à la norme électrique CEI 61156-6. Pour faciliter leur installation, ils sont entièrement compatibles avec les connecteurs destinés au matériel roulant, par exemple de type X-Coded M12. Leur isolant et leur gaine faciles à dénuder ont également pour avantage de simplifier et d'accélérer leur pose et leur connexion.

Conçus pour une longue durée de vie en service, les câbles FLAMEX® sont dotés d'un blindage tressé et d'une gaine assurant leur protection contre les interférences électromagnétiques et les conditions extrêmes de fonctionnement, telles que de fortes vibrations et l'abrasion. Ils résistent à des températures comprises entre -40°C et +85°C. En outre, les câbles FLAMEX® satisfont aux plus hautes exigences de sécurité incendie, respectant le niveau de risque au feu HL3 prescrit par les normes EN 45545-1 et -2 (retardateur de flammes, sans halogène, faibles émissions de fumées). Avec les plus strictes exigences de matériaux utilisés, HL3 est le niveau le plus élevé de la classification de protection contre l'incendie à bord.

Pour en savoir plus sur les tendances et les développements actuels dans les domaines du rail, des infrastructures et du matériel roulant, veuillez consulter le livre blanc de Nexans ici(en anglais).