NEXANS : JPMorgan reste Neutre

JPMorgan réitère son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 29 euros sur Nexans. La maison d'études anticipe désormais un bénéfice par action de 0,89 euro pour 2020 et 3,04 euros pour 2021 contre respectivement 0,57 euro et 3,00 euros dans sa précédente recommandation. L'analyste abaisse, en revanche, son estimation de chiffre d'affaires de près de 5% à 5,899 milliards d'euros pour l'exercice 2020 et d'environ 3% à 6,327 milliards pour l'activité 2021 du spécialiste de l'industrie du câble.