NEXANS : Jane Basson et Sylvie Jehanno proposées en tant qu'administratrices à l'AG du 13 mai 2020

Le conseil d’administration de Nexans a décidé de nommer Jane Basson et Sylvie Jéhanno en qualité de censeurs dans la perspective de proposer leur candidature en tant qu’administratrices à l’assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2020. En qualité de censeurs, elles assisteront aux séances du conseil d’administration avec un rôle consultatif, et feront ainsi bénéficier le conseil de leur expérience et de leur expertise. Le règlement intérieur du conseil leur est applicable dans toutes ses dispositions.Sous réserve de leur élection par l'assemblée générale des actionnaires, Jane Basson et Sylvie Jéhanno succéderont à Colette Lewiner, dont le mandat arrivera à échéance le 13 mai 2020, et à Fanny Letier, qui démissionnera, avec effet au 12 mai 2020.Jane Basson est Chief of Staff to the Chief Operating Officer et Head of People Empowerment in Operations chez Airbus. Elle préside également Balance for Business, une plateforme relative à l'inclusion et la diversité dirigée par 10 000 employés d'Airbus.Après avoir été nommée Directrice Générale de Dalkia en Janvier 2017, Sylvie Jéhanno est, depuis janvier 2018, Présidente-Directrice Générale de Dalkia, filiale d'EDF, leader dans les services énergétiques avec le développement des énergies renouvelables locales et de l'efficacité énergétique.