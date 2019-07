NEXANS : affiche des résultats semestriels encourageants, le titre bien orienté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion de son point d’activité du premier semestre, Nexans s'est montré confiant dans son plan de transformation. Les initiatives prises par le fabriquant de câbles sont de bon augure, ce qui rassure les investisseurs. A la Bourse de Paris, le titre grimpe de 4,25% à 16,49 euros et signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SRD."Nos résultats du premier semestre 2019 sont très encourageants. Ils démontrent que la mutation vers le " New Nexans " est en marche, elle porte ses fruits, elle est maitrisée. La dynamique de redressement est homogène dans le Groupe, que ce soit en termes de zones géographiques ou en termes de business ", a commenté Christopher Guérin, Directeur Général du groupe.Sur le premier semestre, Nexans a essuyé une perte nette part du groupe de 116 millions d'euros, en raison de charges de restructurations de 182 millions. L'an dernier le groupe avait fait état d'un bénéfice de 40 millions d'euros.Pour sa part, l'Ebitda progresse et atteint à 195 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 153 millions en 2018. Les initiatives de transformation engagées ont eu un impact positif estimé à 48 millions d'euros, compensant un effet de ciseau de prix et de coûts estimé à -30 millions d'euros sur la période.Quant au chiffre d'affaires métaux constants, il s'élève à 2,311 milliard d'euros, soit une croissance organique de 5%.La dette nette consolidée s'établit à 709 millions d'euros au 30 juin 2019, en augmentation de 43 millions d'euros sur 12 mois .Confiant dans sa capacité à poursuivre et à accélérer sa mutation, Nexans vise pour cette année un Ebitda situé entre 360 et 390 millions d'euros hors impact des normes comptables IFRS16.La dette nette consolidée de clôture, impactée par le décaissement prévisible de réorganisation, devrait ressortir à environ 600 millions d'euros incluant l'effet IFRS 16 pour environ 130 millions d'euros.Enfin, Nexans indique que le résultat net de l'exercice pourrait avoisiner -110 millions d'euros, compte tenu du caractère non déductible d'une part significative de la provision de restructuration.