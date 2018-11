NEXANS : annonce un contrat de plus de 150 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a remporté un contrat d'un montant supérieur à 150 millions d'euros afin d'aider Ørsted à produire l'électricité d'origine éolienne offshore la plus économique à ce jour. Le projet porte sur la fourniture d'un système sous-marin de plus de 200 km de câbles d'exportation CAHT (courant alternatif haute tension) de 245 kV, destiné à la section du parc éolien Hornsea 2 proche de la côte.Situé en mer du Nord, à environ 89 km de la côte anglaise du Yorkshire, le parc éolien offshore de 1,4 GW sera le plus grand du monde une fois en service. Le volet 2 du projet Hornsea produira suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 1,3 million de foyers. Ørsted est entré dans la phase de construction du projet, dont l'achèvement est prévu pour 2022.Pour rapatrier à terre l'électricité produite par le champ éolien, le projet sera équipé de câbles sous-marins tripolaires CAHT Nexans. Ces câbles XLPE de 245 kV feront partie de la section des circuits d'exportation proche de la côte reliant la sous-station de puissance réactive du parc éolien à la sous-station terrestre. Les circuits comprendront trois câbles d'exportation, suivant un trajet similaire à Hornsea 1, pour lequel Nexans Norvège a précédemment fourni 139 km de câbles sous-marins triphasés de 36 kV interconnectant au total 58 éoliennes et les reliant au poste transformateur offshore. Les câbles sous-marins aboutiront à Horseshoe Point où les câbles terrestres prendront le relais jusqu'à la sous-station de North Killingholme.Les câbles destinés au projet Hornsea 2 seront fabriqués par le site de Nexans Norvège à Halden.