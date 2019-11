NEXANS : confirme ses perspectives 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans (+0,44% à 36,43 euros) a dégagé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 1,168 milliard d’euros, en croissance organique de 5,1%, portée par le segment de Haute tension & Projets (+12,9%). Celui-ci a bénéficié d’une accélération des installations en haute tension sous-marine. "Sur la fin de la période, nous avons commencé à identifier des signes de tassement de la demande dans certaines activités", prévient toutefois le groupe.Sans impacter le troisième trimestre, un ralentissement se fait ressentir en Europe sur les marchés Télécommunication & Données, notamment pour les câbles de fibre optique, ainsi qu'Industrie & Solutions, notamment les activités d'automatismes industriels (câbles pour robots et machine-outil), compensée par une activité forte dans le domaine ferroviaire, indique Nexans.A contrario les segments Haute tension & Projets et Bâtiment & Territoires bénéficient d'une hausse de la demande et d'une amélioration du carnet de commandes tant au niveau de la valeur que de la visibilité long terme.Le groupe précise que le Plan " New Nexans " lancé en novembre 2018 continue d'être déployé à travers toutes nos zones géographiques et reste en ligne avec le programme initialement établi.In fine, Nexans se dit confiant sur sa capacité à atteindre les objectifs sur l'année et confirmons les perspectives d'EBITDA 2019 entre 360 et 390 millions d'euros (hors impacts IFRS 16).