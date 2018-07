Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a enregistré une croissance organique de son activité de 14% au deuxième trimestre par rapport au premier. Au premier semestre, sur un an, le fabricant de câbles a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,6% en organique, à 2,2 milliards d'euros à cours des métaux constants. Son Ebitda est passé de 211 à 153 millions d'euros, soit 2 points de marge en moins, à 7% des ventes. Enfin, le résultat net part du groupe de la période s'élève à 40 millions d'euros, en baisse de 51 millions d'euros par rapport au premier semestre 2017."J'ai entière confiance dans les fondamentaux du plan " Paced for Growth ", comme dans le potentiel du Groupe à créer de la valeur. La performance décevante de 2018 impose toutefois des mesures correctives et de transformation afin de permettre, en même temps, d'améliorer la profitabilité à court terme et de stimuler la croissance à plus longue échéance. Les équipes sont déjà mobilisées sur la définition de telles mesures pour les communiquer au mois d'octobre", a déclaré le nouveau DG de Nexans, Christopher Guérin, en poste depuis le 3 juillet.