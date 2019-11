NEXANS : fournisseur de câbles pour le projet de parc éolien offshore Seagreen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a été désigné par SSE comme fournisseur préférentiel pour la conception, la fabrication et la pose des câbles d’exportation à terre et en mer destinés à la Phase 1 du développement du projet de parc éolien offshore Seagreen. Actuellement en cours de réalisation au large de la côte écossaise d’Angus, la Phase 1 comprend les parcs éoliens Seagreen Alpha et Bravo. Offrant une capacité combinée de 1,075MW, ceux-ci constitueront le plus important champ éolien en Ecosse lors de leur mise en production en 2024.Nexans fabriquera et installera les trois câbles d'exportation offshore (65 km) et les trois câbles d'exportation à terre (20 km).