NEXANS : nouvelle équipe de direction

Dans la foulée de la nouvelle feuille de route stratégique annoncée le 9 novembre dernier, Nexans met en place un nouveau comité exécutif constitué de 11 membres réunis autour de Christopher Guérin, directeur général. Avec sa structure simplifiée, le principal organe de gouvernance du groupe, remplace le "management board" et le "management council" actuels."Cette équipe de direction renouvelée, est bâtie pour porter un nouveau projet industriel, fondé sur une mutation profonde des métiers vers les services, l'orientation client, et la refonte du modèle économique et de la culture entreprise de Nexans ", a déclaré Christopher Guérin, directeur général de Nexans." Les qualités de leadership et les compétences des membres de ce comité exécutif me donnent toute la confiance pour mener à bien cette mutation qui permettra à Nexans de prendre, dans les trois prochaines années, un temps d'avance ", a précisé le dirigeant.