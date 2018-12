NEXANS : remporte un contrat de plus de 100 millions d'euros aux Philippines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a remporté un contrat complet clés en main portant sur la fabrication, la livraison et la pose d'un câble sous-marin, d'une valeur de plus de 100 millions d'euros aux Philippines. Au cours des 15 dernières années, la consommation d'électricité aux Philippines a augmenté de près de 80 % pour dépasser 94 370 GWh en 2017. Afin de répondre aux besoins énergétiques croissants du pays, l'opérateur NGCP (National Grid Corporation of the Philippines) a décidé d'unifier et de renforcer le réseau national d'électricité en lançant le projet d'Interconnexion Mindanao-Visayas." Nexans est heureux de bénéficier une fois encore de la confiance de NGCP, dans la lignée de divers projets menés à bien par le Groupe dans la région ", commente Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans." Mettant à profit la technologie Nexans de pointe dans le câblage sous-marin et le savoir-faire de nos équipes pour la pose en eaux profondes, nous nous réjouissons de contribuer à la construction d'un réseau national unifié, qui va fiabiliser le transport d'électricité pour la population philippine. "