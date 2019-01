NEXANS : restructure ses activités en Europe, et convainc les investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a annoncé une restructuration de ses activités en Europe. "L‘accent est placé sur l’efficacité opérationnelle et sur une organisation simplifiée, plus agile et compétitive", précise le groupe, qui en novembre dernier avait déjà dévoilé une nouvelle feuille de route stratégique, et restructuré sa direction, avec la mise en place d’un nouveau comité exécutif. Et ce, après un nouvel avertissement sur résultats. Cette nouvelle étape rassure les investisseurs, et fait grimper le titre de 2,38% à 25 euros.Pour remonter la pente, Nexans entend simplifier son organisation, réduire ses coûts et se repositionner sur les segments les plus rentables, à savoir les services et les systèmes. Son objectif est donc d'évoluer au-delà du marché des câbles de commodités "pour devenir un leader de solutions et gestion de systèmes d'énergie et de données".C'est dans ce cadre que le projet voit le jour. Celui-ci consiste en un redimensionnement complet de l'organisation grâce au recentrage sur ses activités coeur de métier, en supprimant les structures régionales et en réduisant sa complexité.Mais ce vaste projet de restructuration pourrait entraîner la suppression de 939 postes ... et la création de 296 postes. Les principales conséquences sociales concerneraient l'Allemagne, la France, la Suisse et dans une moindre mesure, la Belgique, la Norvège et l'Italie."L'évolution du marché mondial et la demande des clients nous obligent à mener une profonde transformation de Nexans, de ses compétences, de son positionnement, de ses offres et de ses activités", a commenté Christopher Guérin.