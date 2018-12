NEXANS : va construire en consortium le plus grand parc éolien terrestre en Australie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans et Marais Laying Technologies Australia, filiale de Tesmec Group, ont noué un partenariat au sein d'un consortium en vue de la fourniture d'un service complet de câbles collecteurs destinés au parc éolien Stockyard Hill en Australie.Le consortium s'est vu attribuer par SNC-Lavalin, maître d'œuvre du projet, un contrat d'un montant supérieur à 12 millions d'euros (autour de 20 millions de dollars australiens) portant sur la conception, la fabrication, la fourniture, la pose et le test de 275 km de câbles collecteurs de 33 kV pour ce qui sera le plus grand parc éolien terrestre de l'hémisphère austral, doté d'une capacité de 530 MW.Le projet repose sur une méthodologie exclusive de conception de réseaux collecteurs pour les fermes éoliennes et solaires, développée pour favoriser les économies sur le parc éolien, avec l'appui du Centre de Recherche de Nexans (NRC ou Nexans Research Center) de Lyon.Le tranchage et la pose des câbles d'énergie 33 kV, des fibres optiques et des câbles de mise à la terre pour le premier groupe collecteur de 13 turbines ont été lancés par Marais Laying Technologies Australia au quatrième trimestre de 2018.