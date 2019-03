Nexans : 2018 Reference document ( in French)

des ressources énergétiques, des transports, des bâtiments, des télécommunications et des données pour créer un avenir plus sûr, plus intelligent et plus efficace.

Acteur mondial de l'industrie du câble, doté de plus de 120 ans d'expérience, Nexans œuvre en coulisse à développer les produits résilients et les services innovants pour aider nos clients à répondre aux besoins sans cesse croissants en énergie et en données.

2019 s'engage sous le signe de la transformation vers un « Nouveau Nexans » plus simple, plus agile, plus efficace, bien positionné pour satisfaire les attentes de ses clients et tirer parti des solides perspectives à long terme de ses marchés.

Le Conseil s'est réuni 17 fois en 2018 avec un taux de présence moyen de 88,8 %. Comme chaque année, il a procédé à son évaluation et à celle du fonctionnement de ses Comités : le Comité d'Audit, des Comptes et des Risques, le Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement d'Entreprise, le Comité Stratégique et de Développement Durable.

Christopher Guérin, 46 ans, bénéficie d'une excellente connaissance de l'industrie du câble et du Groupe qu'il a rejoint en 1997. Directeur Général de la zone Europe (hors activités Haute Tension) depuis 2014 et Directeur des Business Groupes Télécom/Datacom et matériel de raccordement d'énergie, il a réussi la transformation de nos activités en Europe dans un environnement très concurrentiel.

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.