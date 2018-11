Nexans : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de son plan de transformation qui permettra de changer son modèle de création de valeur, Nexans a annoncé viser en 2021, grâce à ses activités actuelles, un Ebitda de 500 millions d’euros, une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de 15,5 % et un free cash flow cumulé (avant fusions et acquisitions et dividendes) supérieur à 200 millions d’euros sur la période 2018-2021. Le management va initialement se concentrer sur la refonte et la simplification du modèle opérationnel et de l’organisation du groupe. « Progressivement, l’accent sera mis sur le repositionnement des activitésCe dernier souligne que plusieurs défis sont à relever, dont une transformation à terminer. Bien que 50 % du groupe puissent d'ores et déjà être gérés dans une perspective de croissance, le potentiel de redressement reste élevé. La transformation des 50 % restants permettra de libérer le potentiel de création de valeur du groupe.Nexans ajoute que sa capacité à remonter dans la chaîne de valeur et le renforcement du positionnement de Nexans en tant que prestataire de services seront des facteurs clés de la réussite du groupe durant les prochaines années.