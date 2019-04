Nexans : Batimation 2019

L'association française Batimation, présidée par Jean Luc Hennes, Directeur Commercial de Nexans Telecom Infrastructure, a organisé fin mars un séminaire dédié aux infrastructures de câblage des réseaux d'entreprises.

Créée en 1988 par Cabeltel, une filiale d'Alcatel Cable, l'association regroupe les principaux acteurs du segment Telecom & Data. Elle a pour ambition de promouvoir et valoriser les réseaux de communication d'entreprises déployés dans les bâtiments intelligents et les centres de données.

Après un séminaire dédié aux villes intelligentes ('Smart Cities') en 2016, l'édition 2019 avait pour ambition d'apporter de nombreux éclairages sur les impacts de la 5G, des objets connectés, ainsi que de la mobilité sur les infrastructures de câblage des bâtiments.

On a pu compter parmi les 170 congressistes qui ont répondu présent des clients finaux, des installateurs, des consultants et des distributeurs spécialisés comme Alliance Com, ainsi que des fournisseurs comme Nexans, Schneider-Electric, Mitel ou encore Plantronics. Durant trois jours, les principaux acteurs du secteur ont pu profiter des diverses conférences, tables rondes et présentations et se projeter sur les évolutions du marché et sur les nouveaux usages dans les bâtiments, ainsi que leurs impacts sur les marchés.

Le business groupe Nexans Telecom & Data, pilier historique de l'association Batimation, était présent et a animé une conférence sur « les choix intelligents pour des solutions IT pérennes au sein des entreprises » et une table ronde sur « le bâtiment intelligent à l'aune de la 5G, de l'IoT et de l'IA ».