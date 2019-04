Nexans : Découvrez le légendaire câble Odin de Nexans au salon SubOptic 2019

Savez-vous qu'il suffit de deux fibres pour passer des appels téléphoniques simultanés entre 300 millions de personnes ? Avec Odin, Nexans détient le record mondial du câble sous-marin avec le plus grand nombre de fibres optiques - 2 016 fibres en un seul câble !

Vous voulez en savoir plus et voir le câble de vos yeux ? Venez nous rencontrer au salon SubOptic à la Nouvelle-Orléans le mercredi 10 avril 2019 et assister à notre présentation sur le stand # 612 à 11h30.

Dans un monde de plus en plus numérique, la demande pour une meilleure bande passante et une meilleure couverture en fibre optique a connu une croissance exponentielle, poussant les acteurs de l'industrie à renforcer en continu leurs gammes de produits. Au cours des 30 dernières années, l'industrie de la fibre optique sous-marine a investi dans la R&D et l'ingénierie pour atteindre des capacités de transmission plus élevées et développer l'interconnectivité mondiale.

Ne manquez pas votre chance d'en savoir plus sur les solutions fibre optique de Nexans à l'occasion de SubOptic 2019, la première conférence sur les télécommunications sous-marines du 8 au 11 avril à la Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis. C'est la série de conférences la plus importante et la plus complète au monde pour l'industrie de la fibre sous-marine. Le programme est rempli de présentations par les principaux acteurs de l'industrie numérique et de la fibre optique du monde entier.

Au plaisir de vous voir à la Nouvelle-Orléans !