Nexans : , Eversource et Ørsted signent un accord-cadre pour le développement de parcs éoliens offshore en Amérique du Nord. L'accord prévoit la fourniture jusqu'à 1 000 kilomètres de câbles d'exportation d'énergie pour de nombreux projets d'Ø

Nexans, Eversource et Ørsted signent un accord-cadre pour le développement de parcs éoliens offshore en Amérique du Nord. L’accord prévoit la fourniture jusqu’à 1 000 kilomètres de câbles d’exportation d’énergie pour de nombreux projets d’Ørsted aux États-Unis jusqu’en 2027

Nexans investit dans son unité de production haute tension aux États-Unis, qui deviendra la première et unique usine de câbles haute tension sous-marins du pays.

Paris La Défense, le 3 décembre 2019 – Nexans, expert mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Eversource, leader en construction de lignes de transmission en Nouvelle-Angleterre, et Ørsted, leader mondial de l’éolien offshore, annoncent ce jour la signature d’un accord-cadre renforçant leur partenariat de long terme. Selon cet accord, Nexans pourra fournir jusqu’à 1 000 kilomètres de câbles d’exportation d’énergie haute tension sous-marins pour les parcs éoliens offshore d’Ørsted en Amérique du Nord. La première livraison devrait intervenir d’ici à 2022 et l’accord est conclu jusqu’en 2027.

« Notre partenariat avec Ørsted et Eversource permettra d'accélérer la transition énergétique en Amérique du Nord et introduira la technologie de pointe de câbles sous-marins de Nexans aux États-Unis », explique Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes sous-marins et terrestres de Nexans. « Les solutions avancées de câblage sous-marin de Nexans contribueront à l'amélioration de la performance globale, mais aussi à l’accroissement de l’efficacité énergétique des projets d'Ørsted ».

S’appuyant sur son savoir-faire incomparable dans les systèmes de câbles sous-marins et son implantation industrielle existante en Norvège et au Japon, le Groupe Nexans fera du site d’Amérique du Nord la première et unique usine à produire des câbles haute tension sous-marins aux États-Unis.

L'investissement réalisé par Nexans dans son site aux États-Unis sert également son ambition d'augmenter ses capacités d'installation de câbles sous-marins. Pour tirer pleinement parti de ces capacités, Nexans a entrepris de construire le Nexans Aurora, un nouveau navire câblier ultramoderne doté d’une capacité de 10 000 tonnes.

À propos de Nexans

Nexans donne de l’énergie à la vie au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et de services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF ou le CIGRÉ pour n’en mentionner que quelques-unes.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

