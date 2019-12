Nexans : Eversource et Ørsted signent un accord-cadre pour le développement de parcs éoliens offshore en Amérique du Nord. L'accord prévoit la fourniture jusqu'à 1 000 kilomètres de câbles d'exportation d'énergie pour de nombreux projets d'Ørsted aux États-Unis jusqu'en 2027

Paris La Défense, le 3 décembre 2019 - Nexans, expert mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Eversource, leader en construction de lignes de transmission en Nouvelle-Angleterre, et Ørsted, leader mondial de l'éolien offshore, annoncent ce jour la signature d'un accord-cadre renforçant leur partenariat de long terme. Selon cet accord, Nexans pourra fournir jusqu'à 1 000 kilomètres de câbles d'exportation d'énergie haute tension sous-marins pour les parcs éoliens offshore d'Ørsted en Amérique du Nord. La première livraison devrait intervenir d'ici à 2022 et l'accord est conclu jusqu'en 2027.

« Notre partenariat avec Ørsted et Eversource permettra d'accélérer la transition énergétique en Amérique du Nord et introduira la technologie de pointe de câbles sous-marins de Nexans aux États-Unis », explique Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes sous-marins et terrestres de Nexans. « Les solutions avancées de câblage sous-marin de Nexans contribueront à l'amélioration de la performance globale, mais aussi à l'accroissement de l'efficacité énergétique des projets d'Ørsted ».