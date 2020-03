Nexans : JANE BASSON ET SYLVIE JEHANNO CANDIDATES PROPOSEES EN TANT QU'ADMINISTRATRICES A L'ASSEMBLEE GENERAKE ANNUELLE DE 2020 - NOMINATION EN QUALITE DE CENSEURS AVEC EFFET IMMEDIAT

COMMUNIQUE DE PRESSE

JANE BASSON ET SYLVIE JEHANNO CANDIDATES PROPOSEES EN TANT QU’ADMINISTRATRICES A L'ASSEMBLEE GENERAKE ANNUELLE DE 2020 - NOMINATION EN QUALITE DE CENSEURS AVEC EFFET IMMEDIAT

Paris La Défense, le 9 mars 2020 – Le Conseil d’Administration de Nexans a décidé de nommer Jane Basson et Sylvie Jéhanno en qualité de censeurs dans la perspective de proposer leur candidature en tant qu’administratrices à l’assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2020. En qualité de censeurs, elles assisteront aux séances du Conseil d’administration avec un rôle consultatif, et feront ainsi bénéficier le Conseil de leur expérience et de leur expertise.

Le règlement intérieur du Conseil leur est applicable dans toutes ses dispositions.

Sous réserve de leur élection par l’assemblée générale des actionnaires, Jane Basson et Sylvie Jéhanno succéderont à Colette Lewiner, dont le mandat arrivera à échéance le 13 mai 2020, et à Fanny Letier, qui démissionnera, avec effet au 12 mai 2020.

Jane Basson est Chief of Staff to the Chief Operating Officer et Head of People Empowerment in Operations chez Airbus. Elle préside également Balance for Business, une plateforme relative à l’inclusion et la diversité dirigée par 10 000 employés d’Airbus.

Jane a travaillé pour différents cabinets d'avocats et pour le Comité Consultatif Economique et Industriel auprès de l'OCDE à Paris avant de rejoindre Airbus en 2000. Elle a occupé divers postes dans la communication d'entreprise avant d'être nommée Vice-Présidente de la Communication Interne en 2003. En 2008, elle a rejoint les ressources humaines pour développer un « Culture Change Programme » en soutien à la stratégie de transformation de l'entreprise Power8 et a été nommée Senior Vice President Leadership Development & Culture Change pour le groupe en juin 2012, lorsqu'elle a créé l'Airbus Leadership University. De 2016 à 2019, elle est devenue Chief of Staff to the CEO.

Jane est diplômée en communications internationales, journalisme et gestion d’entreprise. Originaire d'Afrique du Sud, Jane (51 ans) est de nationalité française et vit à Toulouse, en France, avec son mari et sa fille.

Après avoir été nommée Directrice Générale de Dalkia en Janvier 2017, Sylvie Jéhanno est, depuis janvier 2018, Présidente-Directrice Générale de Dalkia, filiale d'EDF, leader dans les services énergétiques avec le développement des énergies renouvelables locales et de l'efficacité énergétique.

Elle débute sa carrière chez EDF comme manager d’une équipe d’exploitation. Elle est ensuite Responsable d’un centre de relation clients puis d’une équipe marketing en charge de la préparation à l’ouverture des marchés de l’énergie. En 2005, elle est nommée Directrice Marketing B to B avant de prendre la responsabilité de la Direction Grands Comptes d'EDF en 2007. De fin 2011 à fin 2016, elle est Directrice Clients Particuliers d’EDF et pilote le projet d'innovation SOWEE.

Sylvie Jéhanno est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. Elle est vice-présidente du Comité Stratégique de Filière "Nouveaux Systèmes Energétiques".

Calendrier financier

7 mai 2020 : Informations financières du premier trimestre 2020

13 mai 2020 : Assemblée Générale des actionnaires

18 mai 2020 : Date ex-dividende

19 mai 2020 : Date de référence du dividende

20 mai 2020 : Date de paiement du dividende

29 juillet 2020 : Informations financières du deuxième trimestre 2020





