Nexans chute lourdement de 14,10 % à 23,02 euros après avoir de nouveau réduit son objectif d’Ebitda pour 2018, dans un contexte de prix élevé des matières premières. Le spécialiste du câble a par ailleurs modifié son plan stratégique "Paced for growth" présenté en décembre dernier dans le sillage d’une revue stratégique de l’ensemble de ses divisons. Celui-ci lui permettra de changer son modèle de création de valeurs, alors que Nexans perd plus de 54% depuis le début de l'année.Le groupe vise désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 185 millions d'euros, correspondant à un Ebitda de l'ordre de 325 millions d'euros. Il visait 350 millions d'euros auparavant.Commentant l'activité du groupe, Christopher Guérin, Directeur général a déclaré : "Ce trimestre, qui montre une croissance importante des ventes de câbles ne se traduisant pas dans la marge, nous parait emblématique des difficultés actuelles du groupe".À cours des métaux constants, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,108 milliard d'euros au troisième trimestre, en croissance organique de 1,9%. Hors le segment de Haute tension et Projets (-16%), la croissance des activités de câbles est de 6,1%."C'est dans ce contexte que nous annonçons un plan de transformation qui permettra de changer le modèle de création de valeur de Nexans", a ajouté Christopher Guérin.Dans le cadre de ce plan stratégique, qui permettra de changer son modèle de création de valeur, Nexans a annoncé viser en 2021, grâce à ses activités actuelles, un Ebitda de 500 millions d'euros, une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de 15,5 % et un free cash flow cumulé (avant fusions et acquisitions et dividendes) supérieur à 200 millions d'euros sur la période 2018-2021.Le management va initialement se concentrer sur la refonte et la simplification du modèle opérationnel et de l'organisation du groupe.Ce dernier souligne que plusieurs défis sont à relever, dont une transformation à terminer. Bien que 50 % du groupe puissent d'ores et déjà être gérés dans une perspective de croissance, le potentiel de redressement reste élevé. La transformation des 50 % restants permettra de libérer le potentiel de création de valeur du groupe."L'objectif du nouveau managament est de privilégier les contrats mieux margés, plutôt que le volume d'activité en absolu", souligne Gilbert Dupont. L'analyste a réitéré son opinion Accumuler sur Nexans, mais abaissé son objectif de cours de 34 à 30 euros.