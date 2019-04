Nexans : Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 15 mai 2019

Paris La Défense, le 3 avril 2019 - Les actionnaires de Nexans sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 15 mai 2019 à 14 heures 30, au Centre de Conférences Cœur Défense - Amphithéâtre Hermès, 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie, France.

L'avis préalable à cette réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 3 avril 2019. Il inclut le projet d'ordre du jour et du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée. L'avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 26 avril 2019.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. Ils sont accessibles sur le site internet de Nexans à la rubrique Assemblée Générale 2019.

