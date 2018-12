Nexans : Nexans confirme sa position de fournisseur mondial incontournable de systèmes de câblage imprégnés de matière en eau profonde avec un contrat de 100 millions d'euros aux Philippines

COMMUNIQUé DE PRESSE

Nexans confirme sa position de fournisseur mondial incontournable de systèmes de câblage imprégnés de matière en eau profonde avec un contrat de 100 millions d'euros aux Philippines

Nexans a remporté un contrat complet clés en main pour renforcer le réseau national d'électricité aux Philippines.

La mission du Groupe englobera la fabrication, la livraison et la pose d'un câble sous-marin CCHT (courant continu haute tension) imprégné de matière (IM) de 350 kV jusqu'à 650 m de profondeur pour la liaison sous-marine du projet d'interconnexion Mindanao-Visayas.

Paris La Défense, le 4 décembre 2018 - Au cours des 15 dernières années, la consommation d'électricité aux Philippines a augmenté de près de 80 % pour dépasser 94 370 GWh en 2017. Afin de répondre aux besoins énergétiques croissants du pays, l'opérateur NGCP (National Grid Corporation of the Philippines) a décidé d'unifier et de renforcer le réseau national d'électricité en lançant le projet d'Interconnexion Mindanao-Visayas. Pour la liaison sous-marine du projet, Nexans a remporté un contrat complet clés en main portant sur la fabrication, la livraison et la pose d'un câble sous-marin CCHT de 350 kV. La valeur du contrat s'élève à plus de 100 millions d'euros.

NGCP a lancé le projet d'interconnexion Mindanao-Visayas (MVIP) afin de réunir les trois réseaux électriques de Luzon, Visayas et Mindanao en un seul réseau national. Avec l'achèvement du MVIP, prévu d'ici à 2020, NGCP vise à mieux stabiliser et sécuriser l'approvisionnement du pays en électricité et à optimiser l'utilisation des ressources énergétiques disponibles localement.

Afin d'optimiser la livraison du système de câblage sous-marin destiné au MVIP, Nexans s'appuiera sur sa présence industrielle internationale. Le câble sous-marin IM de 350 kV sera fabriqué dans l'usine Nippon High Voltage Cable Corporation de Nexans à Futtsu au Japon et dans l'usine de Nexans Norvège à Halden. Les travaux de pose et de protection par des profondeurs d'eaux pouvant atteindre 650 m seront réalisés par le navire câblier C/S Nexans Skagerrak.

« Nexans est heureux de bénéficier une fois encore de la confiance de NGCP, dans la lignée de divers projets menés à bien par le Groupe dans la région », commente Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans. « Mettant à profit la technologie Nexans de pointe dans le câblage sous-marin et le savoir-faire de nos équipes pour la pose en eaux profondes, nous nous réjouissons de contribuer à la construction d'un réseau national unifié, qui va fiabiliser le transport d'électricité pour la population philippine. »

