Nexans : Nexans remporte un contrat majeur pour un câble d'exportation d'énergie destiné au parc éolien Hornsea 2 d'Ørsted

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans remporte un contrat majeur pour un câble d'exportation d'énergie destiné au parc éolien Hornsea 2 d'Ørsted

Le Groupe a remporté un contrat d'un montant supérieur à 150 millions d'euros afin d'aider Ørsted à produire l'électricité d'origine éolienne offshore la plus économique à ce jour. Le projet porte sur la fourniture d'un système sous-marin de plus de 200 km de câbles d'exportation CAHT (courant alternatif haute tension) de 245 kV, destiné à la section du parc éolien Hornsea 2 proche de la côte.

Paris La Défense, le 19 novembre 2018 - Aujourd'hui, de nombreux pays exploitent les sources d'énergie renouvelable dans le but de lutter contre les changements climatiques, l'un des plus grands défis que le monde doit relever. En 2017, l'Europe a installé 16,8 GW de capacité éolienne supplémentaire, faisant ainsi de l'éolien la deuxième source de production d'électricité la plus puissante de la région. L'un des plus récents et importants projets éoliens est le champ Hornsea 2 d'Ørsted, pour lequel Nexans a remporté un contrat d'un montant supérieur à 150 millions d'euros portant sur la fourniture d'un système de plus de 200 km de câbles d'exportation de 245 kV, isolés au polyéthylène réticulé (XLPE), qui sera installé à proximité de la côte.

Situé en mer du Nord, à environ 89 km de la côte anglaise du Yorkshire, le parc éolien offshore de 1,4 GW sera le plus grand du monde une fois en service. Le volet 2 du projet Hornsea produira suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 1,3 million de foyers. Ørsted est entré dans la phase de construction du projet, dont l'achèvement est prévu pour 2022.

Pour rapatrier à terre l'électricité produite par le champ éolien, le projet sera équipé de câbles sous-marins tripolaires CAHT Nexans. Ces câbles XLPE de 245 kV feront partie de la section des circuits d'exportation proche de la côte reliant la sous-station de puissance réactive du parc éolien à la sous-station terrestre. Les circuits comprendront trois câbles d'exportation, suivant un trajet similaire à Hornsea 1, pour lequel Nexans Norvège a précédemment fourni 139 km de câbles sous-marins triphasés de 36 kV interconnectant au total 58 éoliennes et les reliant au poste transformateur offshore. Les câbles sous-marins aboutiront à Horseshoe Point où les câbles terrestres prendront le relais jusqu'à la sous-station de North Killingholme.

« Depuis plusieurs décennies, Nexans s'est imposé comme un acteur majeur sur le marché de l'éolien offshore, réputé pour son leadership technique dans la fourniture de solutions de câblage clés en main destinées aux nouvelles générations de parcs éoliens offshore », commente Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans. « Nous sommes heureux de contribuer à la construction du plus grand parc éolien offshore au monde en nous appuyant sur notre expertise et sur notre partenariat de longue date avec Ørsted. »

Les câbles destinés au projet Hornsea 2 seront fabriqués par le site de Nexans Norvège à Halden.

A propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans se démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux. Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage (LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation).

La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF) ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ), pour n'en mentionner que quelques-unes.

Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie plus de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

