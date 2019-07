Nexans: Perte de 110 millions d'euros prévue en 2019 liée à la restructuration

Ces charges ont représenté 182 millions d’euros au premier semestre pour Nexans, qui a ainsi accusé une perte nette de 116 millions au cours de six premiers mois de l'année, sur la base toutefois d'un Ebitda en amélioration de 19% à 153 millions et d'un chiffre d'affaires de 3,43 milliards (+5,0% en organique).

Selon le groupe, le plan "New Nexans" s'est traduit par une amélioration de la marge d’Ebitda de 48 millions d’euros au premier semestre.

Nexans se déclare ainsi optimiste sur ses perspectives d'Ebitda pour 2019, désormais attendu entre 360 et 390 millions d’euros contre 325 millions un an plus tôt.

Le titre du groupe a regagné plus de 25% en Bourse depuis le début de l'année après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur en 2018 en raison de ses difficultés.

