Nexans : Red Eléctrica de España attribue à Nexans un contrat clés en main d'environ 50 millions d'euros pour la fabrication et la pose d'un câble d'interconnexion entre Majorque et Minorque

Red Eléctrica de España attribue à Nexans un contrat clés en main d'environ 50 millions d'euros pour la fabrication et la pose d'un câble d'interconnexion entre Majorque et Minorque

Le contrat clés en main d'un montant d'environ 50 millions d'euros couvre l'ingénierie, la conception, la fourniture, la pose et le test de l'interconnexion.

Ce contrat a été attribué 20 jours à peine après la délivrance par le Conseil des ministres espagnol à Red Eléctrica de l'autorisation administrative pour les travaux et leur déclaration comme projet d'utilité publique.

En outre, le plan spécial de maintenance de Minorque bénéficiera d'une grue spéciale permettant l'intervention 24 heures sur 24 sur le réseau haute tension.

Paris La Défense, le 21 novembre 2018 - Red Eléctrica de España a attribué à Nexans un contrat d'un montant d'environ 50 millions d'euros, portant sur la fabrication et la pose d'un câble d'énergie destiné à relier entre elles les îles de Majorque et Minorque en Espagne. Le contrat a été signé 20 jours à peine après la délivrance à Red Eléctrica, par le Conseil des ministres espagnol, de l'autorisation administrative pour les travaux et leur déclaration comme projet d'utilité publique. La mise en service de l'interconnexion est prévue pour 2020.

Eva Pagán, Directeur Général des Transports de Red Eléctrica, explique : « Nous avons accéléré toutes les procédures nécessaires afin de raccourcir les délais autant que possible et d'avoir un nouveau câble en fonctionnement au plus vite, compte tenu de la complexité de l'appel d'offres. Dans cet esprit et en amont de l'approbation du Conseil des ministres, nous avons travaillé pendant des mois pour avancer sur toutes les étapes précédentes indispensables à la conduite de l'appel d'offres. »

Expert mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans a obtenu un contrat clés en main couvrant l'ingénierie, la conception, la fourniture, la pose et le test de l'interconnexion.

« Nous nous réjouissons de mettre notre expertise au service de Red Eléctrica, en nous appuyant sur les antécédents de succès de longue date de Nexans sur les projets d'interconnexion électrique, notamment le récent projet NordLink entre la Norvège et l'Allemagne ou encore le projet MonIta entre le Monténégro et l'Italie », commente Ragnhild Katteland, Directrice Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans. « En fournissant une interconnexion électrique entre Majorque et Minorque, Nexans va sécuriser l'approvisionnement en énergie, améliorant l'intégration des sources renouvelables et renforçant l'efficacité énergétique pour les deux îles. »

Les nouveaux câbles électriques souterrain et sous-marin de 132 kV reliant Majorque et Minorque mesureront 68 km. Le câble sous-marin sera posé sur le fond marin par une profondeur d'eau maximale de 81 mètres. Le projet global d'interconnexion, qui représente un investissement total de 84 millions d'euros, renforcera la sécurité et la qualité de l'approvisionnement sur les deux îles, tout en permettant d'améliorer l'intégration sûre des sources d'énergie renouvelable pour le réseau ainsi que l'efficacité des systèmes interconnectés.

Le câble sous-marin sera fabriqué par Nexans Norvège dans son usine de Halden, tandis que le câble souterrain sera fabriqué par l'usine de Nexans Benelux située à Charleroi en Bélgique. L'élément en fibre optique sera fourni par le site spécialisé de Nexans Norvège à Rognan. La pose de l'interconnexion sera réalisée par le navire câblier spécialisé C/S Nexans Skagerrak.

Renforcement du plan spécial de maintenance

En outre, dans le cadre d'un contrat distinct mais lié, Red Eléctrica de España a renforcé, en coordination avec le ministère de la transition écologique, le gouvernement des Baléares et l'administration insulaire de Minorque, le plan spécial de maintenance pour Minorque en y incorporant des ressources techniques et humaines supplémentaires. C'est le cas, par exemple, d'une grue spéciale conçue pour s'adapter au terrain et permettre un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les travaux sur le réseau haute tension.

Ces mesures auront pour effet d'apporter un soutien supplémentaire et de raccourcir encore les temps de réponse dans l'éventualité d'événements imprévisibles et imprévus à l'avenir, à l'image de ce qui s'est passé le 28 octobre dernier lorsqu'une trombe marine a balayé l'île du nord au sud.

Le réseau de transport d'électricité sur l'île n'étant ni préparé ni conçu pour l'installation directe de générateurs de secours à la suite d'incidents comme celui-ci, Red Eléctrica continue de prendre des mesures afin d'assurer l'approvisionnement en énergie sur l'île, par exemple en remplaçant le matériel et en réparant les infrastructures.

Le plan spécial de maintenance, activé en 2018, dispose de toutes les ressources humaines et techniques nécessaires afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement et la fiabilité du réseau de transport électrique à Minorque et de réduire les délais de rétablissement du courant en cas de besoin.

A propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans se démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux. Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage (LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation).

La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF) ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ), pour n'en mentionner que quelques-unes.

Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie plus de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

