Nexans : a connecté un parc éolien en Ecosse

08/01/2019

Le groupe Nexans annonce ce jour avoir achevé un projet portant sur la fourniture d'une liaison souterraine de 16 km et 132 kV destinée au raccordement au réseau du parc éolien Kype Muir (d'une capacité de 88 MW), pour le compte de l'opérateur SP Energy Networks.



'SP Energy Networks a attribué le contrat pour la réalisation de cette liaison à Nexans en raison de la capacité éprouvé du Groupe à tenir des délais serrés d'à peine huit mois, tout en assurant des services qui couvrent la conception, la fabrication et la livraison du câble, les travaux de génie civil (à l'exception du conduit), la pose du câble, la conception et la fourniture de ses accessoires, ainsi que les jonctions et la mise en service', détaille Nexans.



Nexans a fourni au total une cinquantaine de kilomètres de câble isolé au polyéthylène réticulé, fabriqué par l'usine de Nexans Benelux à Charleroi (Belgique).



