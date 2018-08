Nexans : annonce une émission obligataire de 325 millions d'euros, échéance août 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a procédé mercredi au placement d'un emprunt obligataire d'un montant de 325 millions d'euros. Cette émission à taux fixe d'une durée de 5 ans (échéance 8 août 2023), est assortie d'un coupon annuel de 3,75%, a annoncé le groupe dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le rendement à échéance de l'émission est de 3,75%. Le prix d'émission sera de 100% du pair.

-La demande des investisseurs a dépassé 900 millions d'euros sur la base du rendement final de 3.75%.

-BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre pour l'émission, et ING est intervenu en qualité de co-chef de file de l'émission.

-Le règlement-livraison est prévu pour le 8 août 2018.

-L'obligation sera cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

