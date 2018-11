COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans annonce une nouvelle équipe de direction pour conduire son nouveau projet industriel et construire ses futurs succès

Suite à la présentation du plan stratégique de l'entreprise le 9 novembre dernier, Nexans crée et nomme un nouveau Comité Exécutif de 12 personnes en remplacement des deux instances de gouvernance précédentes : Management Board et Management Council comprenant 22 membres

Le nouveau Comité de direction va notamment refléter l'importance stratégique de la relation du Groupe avec ses clients, et ses marchés et sa capacité à se transformer.

En mettant l'accent sur l'exécution, l'équipe se concentrera sur une discipline constante en matière de coûts pour améliorer la compétitivité, une stratégie plus performante d'allocation des ressources par activités pour investir sur la croissance durable et profitable et un plan de redressement pour les activités en difficulté.

Paris La Défense, le 29 novembre 2018 - Suite à la nouvelle feuille de route stratégique annoncée

le 9 novembre dernier, Nexans met en place un nouveau Comité Exécutif pour diriger le Groupe, pour réaliser ses objectifs, accroître la performance de chaque division et mener sa transformation. Avec sa structure simplifiée et donc plus agile, ce Comité Exécutif, principal organe de gouvernance du Groupe, remplace le Management Board et le Management Council actuels.

Le Comité Exécutif s'attachera à :

Renforcer la proximité avec les marchés et clients du Groupe

Accroître la capacité d'anticipation et améliorer l'agilité de l'organisation,

Mettre davantage l'accent sur l'exécution - le contrôle des coûts, l'innovation, le développement des services et la transformation,

Internationaliser le management du Groupe pour mieux s'adapter et appréhender les mutations du monde.

Le nouveau Comité Exécutif Groupe comprend onze membres, réunis autour de Christopher Guérin, Directeur Général :

Cinq responsables de zones géographiques et activités

Benjamin Fitoussi, 46 ans, Senior Executive Vice President & Chief Operations Officer, continue de superviser la zone Europe et le Business Group Power Accessories. En complément, il supervisera l'activité Faisceaux du secteur Automobile, ainsi que les directions des Opérations Industrielles et des Achats. De nationalité Française il est basé à Paris. Benjamin a rejoint Nexans en 2011 en tant que Directeur Stratégie et de la Transformation avant d'être nommé en 2014 Vice-Président Exécutif pour la zone Moyen-Orient, Russie et Afrique et pour l'activité Ressources & Transport Infrastructure. En 2017, il prend également la direction de l'activité Industrie Solutions et Projets.

Vincent Dessale , 52 ans, Senior Executive Vice President, demeure en charge du Business Group Subsea & Land Systems . De nationalité Française, il est basé à Oslo. Vincent a rejoint Nexans en 2001. Il a occupé différents postes clés en Supply Chain en Europe avant de prendre la Direction des Opérations en Corée du Sud en 2006 puis en Asie-Pacifique en 2009. Il a assuré plusieurs responsabilités au sein de l'activité Haute Tension sous-marine depuis 2012 avant d'être nommé à son poste actuel en février 2018.

Julien Hueber , 48 ans, est nommé Executive Vice President en charge du Business Group Industry Solutions & Projects et continue de diriger la zone Asie-Pacifique. De nationalité Française, il est basé à Shanghai. Julien a rejoint Nexans en 2002. Il a une solide expérience en Supply Chain et Achats et une excellente connaissance de la région Asie-Pacifique où il a occupé diverses responsabilités en Australie, Corée du Sud et Chine.

Vijay Mahadevan, est nommé Executive Vice President Moyen-Orient, Russie, Afrique et Amérique du Sud. Agé de 52 ans et de nationalité Indienne, Vijay est basé à Paris. Avant de rejoindre Nexans en Décembre 2017, Vijay occupait le poste de PDG d'ArcelorMittal Ostrava en République tchèque. Il a passé la majeure partie de sa carrière dans l'industrie de la sidérurgie chez ArcelorMittal, où il a occupé diverses responsabilités, notamment en vente et de marketing, direction d'usine et direction générale sur plusieurs continents. Il a une connaissance approfondie de l'Europe de l'Est, de l'Asie centrale, des États-Unis et du Moyen-Orient.

Steven Vermeulen est nommé Executive Vice President en charge du Business Group Telecom & Data et continue de superviser la zone Amérique du Nord. Il est d'origine belge, âgé de 52 ans et est basé à Toronto. Steven a intégré Nexans en Janvier 2016 après avoir occupé le poste de Vice President & Managing Director des solutions d'ingénierie pour la division Composite d'Owens Corning, Groupe dans lequel il a également assuré diverses responsabilités aux Etats-Unis et en Europe.



Cinq responsables de pôles fonctionnels

Nino Cusimano, Senior Corporate Vice President, General Counsel, & Secretary General. Nino a rejoint le Groupe en septembre dernier. Il est basé à Paris. Avant de rejoindre Nexans, Nino 54 ans, de nationalité italienne, a été Group General Counsel au sein de plusieurs multinationales (PPG, GE Oil & Gas, Telecom Italia ou, plus récemment, CMA CGM) et membre de la direction de ces entreprises.

Juan Ignacio Eyzaguirre , 35 ans, Corporate Vice President, Stratégie et Fusions & Acquisitions. De nationalité Chilienne, il est basé à Paris. Avant de rejoindre Nexans en février 2017, Juan a occupé divers postes dans le secteur de la gestion d'investissements, la banque d'investissement ainsi qu'au cabinet du président chilien.

Jérôme Fournier, 49 ans, sera nommé Corporate Vice President Innovation, Services & Croissance au 1 er janvier 2019, en remplacement de Dirk Steinbrink qui a quitté le Groupe. Il est de nationalité Française et sera basé à Lyon. Jérôme a intégré Alcatel Cables en 1997 au sein de la division Métallurgie. Il a dirigé la R&D de Nexans de 2007 à 2011 avant de rejoindre le Groupe Michelin où il a occupé différentes fonctions de Directeur R&D de 2011 à 2018.

Jean-Christophe Juillard , 51 ans, rejoindra le Groupe le 7 janvier 2019 en qualité de Senior Corporate Vice President et Directeur Financier en charge des fonctions Finance et Système d'information. Jean-Christophe a plus de 25 ans d'expérience en finance aux États-Unis et en Europe, au sein de diverses entreprises du secteur industriel et de l'énergie. Il a commencé sa carrière à New York au sein d'une filiale de Spie Batignolles puis a travaillé chez Ernst & Young dans le département audit à Paris. Il a rejoint Alstom Transport à New York en 2004 en tant que Vice-Président Finance pour l'Amérique du Nord et du Sud avant d'être nommé Senior Vice-Président Finance de la division énergie s renouvelable s d'Alstom en 2011. Depuis 2013, il est Executive Vice President et Directeur Financier du Groupe ContourGlobal, société américaine de production d'énergie introduite à la bourse de Londres avec succès en 2017.



Nicolas Badré restera au sein de l'organisation pour assurer la transition avec Jean-Christophe Juillard jusqu'à la fin du mois de février 2019.

Un(e) nouveau(elle) Senior Corporate Vice President, Ressources Humaines , basé à Paris, est actuellement en cours de recrutement, en remplacement de Anne-Marie Cambourieu qui quittera le Groupe à la fin du mois de février 2019.

Pascal Portevin, Directeur Général Adjoint, basé à Paris, assurera le rôle de conseiller spécial et continuera à apporter son expérience et ses conseils au Directeur Général ainsi qu'au Comité Exécutif. Il sera responsable de projets stratégiques.

« Cette équipe de direction renouvelée, est bâtie pour porter un nouveau projet industriel, fondé sur une mutation profonde des métiers vers les services, l'orientation client, et la refonte du modèle économique et de la culture entreprise de Nexans », a déclaré Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans.

« Les qualités de leadership et les compétences des membres de ce Comité Exécutif me donnent toute la confiance pour mener à bien cette mutation qui permettra à Nexans de prendre, dans les trois prochaines années, un temps d'avance ».

Dans la continuité de la mise en place de ce nouveau Comité de direction, Nexans annonce également les nominations suivantes :

Edeltraud Fabianke, 42 ans, de nationalité américaine, en tant que Corporate Vice President, Systèmes d'informations et Transformation Numérique, elle reportera au Directeur Financier du Groupe. Edeltraud était précédemment Présidente de Nexans Autoelectric of America (aeA), société basée aux États-Unis.

Jean-Marc Réty, en tant que Directeur du programme de Transformation SHIFT, il reporte directement au Directeur Général et demeure Corporate Vice President Achats, poste auquel il a été nommé en rejoignant Nexans en Avril 2014. Jean-Marc est âgé de 47 ans, de nationalité franco-américaine et est basé à Paris. Avant de rejoindre Nexans, il a occupé diverses fonctions de Groupe VP Achats au sein de Alstom Grid.

Franck Blanchard en tant que Directeur des Risques, reportant au Senior Corporate Vice President, Secrétaire Général et Directeur Juridique du Groupe Nexans. Agé de 51 ans et de nationalité Française, il est basé à Paris. Franck a rejoint Nexans en 2008 et agissait en qualité de Directeur Juridique Adjoint du Groupe Nexans.

A propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans se démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux. Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage (LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation).

La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF) ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ), pour n'en mentionner que quelques-unes.

Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie plus de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com et suivez-nous sur :





Contacts :

Communication











Relations investisseurs Paul Floren

Tel : + 33 (0)1 78 15 04 78

e-mail : paul.floren@nexans.com Michel Gédéon

Tél. : +33 (0)1 78 15 05 41

michel.gedeon@nexans.com Angéline Afanoukoé

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 67

angeline.afanoukoe@nexans.com Marième Diop

Tél. : +33 (0) 1 78 15 05 40

marieme.diop@nexans.com

