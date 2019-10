Nexans : avancée de la construction du navire Aurora

17/10/2019 | 11:13

Nexans annonce une étape décisive dans la construction de son navire câblier Nexans Aurora, avec l'assemblage en cours des grands blocs aux chantiers navals CRIST, dans le port polonais de Gdynia.



'La construction de ce navire câblier révolutionnaire va permettre à Nexans de tenir et de renforcer son rang d'acteur clés en main de premier plan sur la scène des câbles sous-marins', affirme Ragnhild Katteland, directeur systèmes sous-marins et terrestres.



La conception de l'Aurora s'appuie sur l'expérience combinée de Nexans, Skipsteknisk, Ulstein Verft et MAATS Tech. Les chantiers d'Ulstein Verft, en Norvège procéderont à l'équipement final du navire, à sa mise en service et à ses tests avant sa livraison en 2021.



