Nexans célèbre une nouvelle étape dans la construction de son navire câblier Aurora

Le 15 octobre 2019, le Groupe a organisé la « cérémonie des grands blocs », représentant une étape décisive dans la construction de son navire câblier révolutionnaire, le Nexans Aurora, dont la coque est en cours de fabrication aux chantiers navals CRIST en Pologne et qui sera achevé par ceux d’Ulstein Verft en Norvège, avec une livraison prévue pour 2021.

Principaux composants entrant dans la construction de la coque, les grands blocs sont actuellement en cours d’assemblage aux chantiers navals CRIST, dans le port polonais de Gdynia. Des représentants de Nexans, des constructeurs, de l’architecte et des autres partenaires du projet ont assisté à la cérémonie.

La conception de l’Aurora s’appuie sur l’expérience combinée de Nexans, Skipsteknisk, Ulstein Verft et MAATS Tech, chacun leader mondial dans son domaine respectif, dans le but d’assurer la pose de câbles et de systèmes ombilicaux sous-marins à travers le monde, en couvrant la gamme complète des activités en eaux profondes et peu profondes.

Ragnhild Katteland, Directeur Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, commente : « La construction de ce navire câblier révolutionnaire marque une étape majeure dans notre stratégie à long terme, tournée vers le marché énergétique du futur. Elle va permettre à Nexans de tenir et de renforcer son rang d’acteur clés en main de premier plan sur la scène des câbles sous-marins. En particulier, la capacité de poser des câbles à des profondeurs encore accrues contribuera à assurer l’approvisionnement mondial en énergie et à faire progresser la transition vers une électricité verte, produite à partir de sources renouvelables. Le Nexans Aurora va constituer un atout crucial à cet égard. »

« Le navire est parfaitement préparé pour des tâches complexes dans des conditions météorologiques extrêmes partout dans le monde. Ulstein Verft procédera à l’équipement final du navire, à sa mise en service et à ses tests avant sa livraison en 2021. Nous sommes fin prêts et impatients de finaliser ce nouveau projet pour Nexans », ajoute Lars Lühr Olsen, directeur général d’Ulstein Verft.

Apporter l’énergie au monde

Le Nexans Aurora embarque plus d’un siècle d’expérience de Nexans dans la pose des câbles sous-marins, faisant franchir à ce type d’opération un nouveau palier en matière de capacités.

Doté d’une plate-forme d’enroulement d’une capacité de 10 000 tonnes et bénéficiant d’une conception de pointe, le navire est parfaitement préparé pour des tâches complexes dans des conditions météorologiques extrêmes partout dans le monde.

Ce câblier DP3 représente une nouvelle étape dans le domaine des énergies renouvelables offshore, grâce à ses grandes capacités en termes de manœuvrabilité et de maintien de position. Il sera équipé pour la pose de câbles d’énergie, leur assemblage et leur jonction, leur réparation, la protection des systèmes de câbles et le creusement de tranchées.

Le Nexans Aurora est appelé à jouer un rôle essentiel dans la pose par le Groupe de câbles haute tension (HT) sous-marins de pointe qui apporteront encore plus d’énergie au monde, en facilitant la connexion des parcs éoliens offshore au réseau, l’électrification des installations pétrolières et gazières offshore et la création d’interconnexion entre pays.





A propos de Nexans

Nexans donne de l’énergie à la vie au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et de services novateurs.



Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF ou le CIGRÉ pour n’en mentionner que quelques-unes.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com



