Nexans : confirme son objectif d'Ebitda, la croissance dépasse les attentes au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a confirmé jeudi son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2019, après avoir vu sa croissance organique dépasser les attentes au troisième trimestre.

"La mutation profonde de Nexans se déroule comme prévu, elle porte ses fruits, elle est maîtrisée, portée par une nouvelle organisation plus fluide, plus agile et plus simple, où toutes les activités sont concentrées désormais à développer des services et solutions, pour conquérir de nouveaux marchés, tout en créant davantage de valeur que de volume", a indiqué le directeur général du groupe, Christopher Guérin, cité dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Nexans s'est élevé à 1,67 milliard d'euros à cours des métaux courants, contre 1,61 milliard d'euros sur la même période de 2018. A cours des métaux constants, les revenus du groupe se sont établis à 1,17 milliard d'euros, contre 1,11 milliard d'euros un an plus tôt, traduisant une croissance organique de 5,1% sur un an.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 1,17 milliard d'euros à prix des métaux constants et une croissance organique de 4,7% au troisième trimestre.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires du groupe s'inscrit à 3,48 milliard d'euros à cours des métaux constants, soit une croissance organique de 5% par rapport à la même période de 2018.

Nexans a confirmé son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda), attendant toujours une fourchette comprise entre 360 et 390 millions d'euros en 2019, hors impact de la norme comptable IFRS 16.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

