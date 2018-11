Nexans : contrat d'environ 50 ME avec Red Eléctrica

21/11/2018 | 18:18

Red Eléctrica de España a signé un contrat avec Nexans d'un montant d'environ 50 millions d'euros. Ce contrat porte sur la fabrication et la pose d'un câble d'énergie destiné à relier les îles de Majorque et Minorque en Espagne. La mise en service de l'interconnexion est prévue pour 2020.



Les nouveaux câbles électriques souterrain et sous-marin de 132 kV reliant Majorque et Minorque mesureront 68 km. Le câble sous-marin sera posé sur le fond marin par une profondeur d'eau maximale de 81 mètres.



' En fournissant une interconnexion électrique entre Majorque et Minorque, Nexans va sécuriser l'approvisionnement en énergie, améliorant l'intégration des sources renouvelables et renforçant l'efficacité énergétique pour les deux îles. ' a déclaré Ragnhild Katteland, Directrice Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans.



