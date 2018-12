Nexans : contrat de 100 millions d'euros aux Philippines

04/12/2018 | 09:51

Nexans annonce ce mardi matin avoir remporté un contrat portant sur le renforcement du réseau national d'électricité aux Philippines, d'une valeur de plus de 100 millions d'euros.



'La mission du groupe englobera la fabrication, la livraison et la pose d'un câble sous-marin CCHT (courant continu haute tension) imprégné de matière de 350 kV jusqu'à 650 m de profondeur, pour la liaison sous-marine du projet d'interconnexion Mindanao-Visayas', explique Nexans.



Le câble sous-marin sera fabriqué dans l'usine Nippon High Voltage Cable Corporation de Nexans, à Futtsu au Japon, et dans l'usine de Nexans Norvège à Halden. Les travaux de pose et de protection seront réalisés par le navire câblier C/S Nexans Skagerrak, est-il précisé.





