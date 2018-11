Nexans : contrat de plus de 150 ME pour un parc éolien

19/11/2018 | 10:02

Le groupe annonce la signature d'un contrat majeur pour un câble d'exportation d'énergie destiné au parc éolien Hornsea 2 d'Ørsted. Le contrat porte sur un montant supérieur à 150 millions d'euros.



Le projet porte sur la fourniture d'un système sous-marin de plus de 200 km de câbles d'exportation CAHT (courant alternatif haute tension) de 245 kV.



Situé en mer du Nord, à environ 89 km de la côte anglaise du Yorkshire, le parc éolien offshore de 1,4 GW sera le plus grand du monde une fois en service. Le volet 2 du projet Hornsea produira suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 1,3 million de foyers. Ørsted est entré dans la phase de construction du projet, dont l'achèvement est prévu pour 2022.



' Depuis plusieurs décennies, Nexans s'est imposé comme un acteur majeur sur le marché de l'éolien offshore, réputé pour son leadership technique dans la fourniture de solutions de câblage clés en main destinées aux nouvelles générations de parcs éoliens offshore ', a déclaré Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans.



