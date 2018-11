Nexans : contrat pour des parcs éoliens aux Pays-Bas

07/11/2018 | 10:50

Nexans annonce remporter un contrat de plusieurs millions d'euros pour les parcs éoliens Borssele 1 et 2 d'Ørsted, totalisant 94 éoliennes et situés à environ 23 km au large de la côte néerlandaise, par 14 à 36 mètres de profondeur d'eau.



Ce contrat, portant sur le câble intra-champ sous-marin de 66 kV et les accessoires associés, est le premier conclu au titre d'un nouvel accord-cadre d'une durée de cinq ans, signé récemment par le fabricant français de câbles et Ørsted.



Les câbles intra-champ destinés aux parcs Borssele 1 et 2 seront produits à l'usine de Nexans Allemagne à Hanovre pour une livraison en 2019. Une fois posés sur le fond marin, les câbles seront raccordés aux bases de turbines d'ici 2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.