Nexans : création d'un nouveau comité exécutif

29/11/2018 | 09:02

Suite à la présentation du plan stratégique le 9 novembre, Nexans annonce la création d'un nouveau comité exécutif de 12 personnes en remplacement des deux instances de gouvernance précédentes (management board et management council).



Autour du directeur général Christopher Guérin, le nouveau comité exécutif comprend cinq responsables de zones géographiques et activités, cinq responsables de pôles fonctionnels et un directeur général adjoint responsable de projets stratégiques.



'Cette équipe de direction renouvelée, est bâtie pour porter un nouveau projet industriel, fondé sur une mutation profonde des métiers vers les services, l'orientation client, et la refonte du modèle économique et de la culture entreprise', a déclaré Christopher Guérin.



