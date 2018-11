Nexans : croissance organique de 2% au 3e trimestre

09/11/2018 | 07:42

Nexans annonce un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2018 de 1.613 millions d'euros contre 1.544 millions en 2017. À cours des métaux constants, il s'accroit en organique de 1,9% (+6,1% hors le segment de haute tension et projets).



Si les activités de haute tension et projets s'inscrivent en baisse de 16%, compte tenu notamment du report de contrats et d'attributions du premier semestre, le groupe affiche une croissance organique marquée pour les câbles de bâtiment (+11,5%).



Le fabricant de câbles anticipe dans ce contexte une marge opérationnelle de l'ordre de 185 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice 2018, correspondant à un EBITDA d'approximativement 325 millions d'euros.



