Nexans : croissance organique de 5,1% au 3e trimestre

07/11/2019 | 07:45

Nexans affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 1.168 millions d'euros (à cours des métaux constants) en croissance organique de 5,1% grâce au segment de haute tension et projets (+12,9%) avec une accélération des installations en haute tension sous-marine.



Le fabricant de câbles continue de déployer son plan 'New Nexans' qui se concentre sur la réduction des coûts, la transformation à travers le programme SHIFT et la croissance sélective, dans l'objectif d'améliorer la rentabilité des capitaux employés.



'Malgré un environnement géopolitique incertain, nous confirmons nos perspectives 2019', affirme le directeur général Christopher Guérin, étant rappelé que le groupe vise un EBITDA annuel entre 360 et 390 millions d'euros (hors impacts IFRS 16).



