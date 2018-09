Nexans : des câbles optiques entre le Brésil et le Cameroun

17/09/2018 | 10:37

Nexans a fabriqué et testé avec succès 6 000 km de câbles sous-marins en fibre optique destinés au projet d'interconnexion de l'Atlantique Sud (South Atlantic Interconnection Link ou SAIL) reliant le Cameroun au Brésil.



Cette liaison permettra de fournir à l'Afrique et à l'Amérique du Sud des connexions Internet plus rapides et plus stables. La liaison se compose de quatre paires de fibres, offrant chacune une bande passante de 100 Gbit/s.



' Nous avons étroitement collaboré avec Huawei Marine Networks afin d'intégrer les répéteurs optiques aux câbles. En livrant ce projet dans le respect des délais et des plus hauts critères de qualité, nous avons renforcé notre position sur le marché des systèmes de câbles à répéteurs. ' a déclaré Krister Granlie, Directeur des systèmes de câbles sous-marins télécoms et spéciaux pour Nexans.



La liaison par câbles optiques sous-marins entre le Brésil et le Cameroun sera opérationnelle à la fin du troisième trimestre 2018.



