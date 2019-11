COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans désigné fournisseur préférentiel de câbles d’exportation d’énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen

Le Groupe devient le fournisseur préférentiel de SSE pour la conception, la fabrication et la pose des câbles d’exportation à terre et en mer destinés au projet Seagreen de parc éolien offshore de 1,075MW

Nexans fabriquera et installera les trois câbles d’exportation offshore (65 km) et les trois câbles d’exportation à terre (20 km).

Paris La Défense, le 4 Novembre 2019 – Nexans a été désigné par SSE comme fournisseur préférentiel pour la conception, la fabrication et la pose des câbles d’exportation à terre et en mer destinés à la Phase 1 du développement du projet de parc éolien offshore Seagreen. Actuellement en cours de réalisation au large de la côte écossaise d’Angus, la Phase 1 comprend les parcs éoliens Seagreen Alpha et Bravo. Offrant une capacité combinée de 1,075MW, ceux-ci constitueront le plus important champ éolien en Ecosse lors de leur mise en production en 2024.

Nexans fabriquera et installera les trois câbles d’exportation offshore (65 km) et les trois câbles d’exportation à terre (20 km).

John Hill, Directeur du projet Seagreen, commente : « Nous sommes heureux d’annoncer que Nexans est notre fournisseur privilégié pou la conception, la fourninture et l’installation des câbles d’exportation onshore et offshore. Nexans est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine et cet accord constitue une avancée majeure pour le projet Seagreen. »

Vincent Dessale, Senior Executive VP Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, ajoute : « Nous sommes ravis d’obtenir ce contrat auprès de SSE et de pouvoir ainsi contribuer à la réalisation du plus grand parc éolien d’Ecosse. »

SSE Renewables, propriétaire de Seagreen organise un certain nombre d’événements « Meet the Buyer » à la rencontre de ses clients les 5, 6 et 7 novembre, respectivement à Inverness, Aberdeen et Dundee, afin de promouvoir les opportunités d’engagement avec le projet Seagreen auprès des entreprises locales. Nexans participera à ces événements pour rencontrer les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et discuter de leurs offres de services pour ce projet.





A propos de Nexans

Nexans donne de l’énergie à la vie au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et de services novateurs.

Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF ou le CIGRÉ pour n’en mentionner que quelques-unes.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

