Nexans : deux nouveaux membres seront proposés pour le board

09/03/2020 | 10:50

Le groupe Nexans annonce ce lundi que son Conseil d'administration a décidé de nommer Jane Basson et Sylvie Jéhanno en qualité de censeurs, et ce dans la perspective de proposer leur candidature en tant qu'administratrices à l'AG des actionnaires du 13 mai.



'En qualité de censeurs, elles assisteront aux séances du Conseil d'administration avec un rôle consultatif, et feront ainsi bénéficier le Conseil de leur expérience et de leur expertise', indique Nexans.



Sous réserve de leur élection par l'assemblée générale des actionnaires, Jane Basson et Sylvie Jéhanno succéderont à Colette Lewiner et à Fanny Letier.



